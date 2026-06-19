韓国・東海（トンへ、日本名・日本海）〜鬱陵島（ウルルンド）間の旅客船航路付近の海上を漂流していた重さ150キロの大型冷蔵庫が回収された。東海海洋警察署は18日、東海海洋警察306艦が前日午前9時40分ごろ、東海港の東方約22キロの海上で警備活動中に、長さ約1．8メートル、重さ約150キロに達する家庭用冷蔵庫が海面に浮かんでいるのを発見したと明らかにした。当時、この冷蔵庫は旅客船が運航する航路付近の海上を漂流しており