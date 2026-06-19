１７日、遼塔現代農業科技モデルパークに展示されているトマト。（ウルムチ＝新華社記者／常博深）【新華社ウルムチ6月19日】中国新疆ウイグル自治区塔城（チョチェク）市にある遼寧省農業科学院チョチェク分院巴克図（バクトゥ）基地の遼塔現代農業科技モデルパークでは、スモモがたわわに実り、リンゴも大きくなりつつある。温室ではトマトやキュウリが収穫期を迎えている。施設は2019年3月に設立され、遼寧省の新疆支援事業