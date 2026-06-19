17日、観光庁は住宅地における民家やアパートを使用した宿泊、いわゆる「民泊」を実質的に制限する意向を示した。 変貌する大阪・西成の今（後編）黒壁の民泊が立ち並び寂しさ募らせる住民たち 住宅地における民泊については住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行された2018年6月に解禁され、自治体へ届け出れば180日間を上限に提供できたが、改正では自治体の判断で営業区域や日数を制限できるようになる。 今回、改正に