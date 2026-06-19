FIFAワールドカップ2026日本代表の上田綺世選手（27）の妻で、モデルやインフルエンサーとして活動する由布菜月（28）が、生まれたばかりの第1子の顔出しショットを公開した。【映像】由布菜月、W杯前に上田選手が赤ちゃんを抱っこする姿由布は2022年2月、Instagramで上田選手との結婚を報告。2026年4月29日の投稿では「先日、第1子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画