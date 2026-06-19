「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、メキシコ代表１−０韓国代表」（１８日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランキング１３位のメキシコは、同２２位の韓国を下し、２連勝で決勝Ｔ進出一番乗りとなった。初戦南アフリカを２−０で下した開催国メキシコと、同じく初戦でチェコを２−１で下した韓国による、勝てば決勝トーナメント進出が決まる大一番。前半はともに決定的な場面を欠き、０−０で折り返した。後半に入ると思わぬ形で先制に