伊豆諸島の利島できょう未明、大型貨物船が座礁する事故があった。現在も復旧のめどはたっていない。午前3時45分ごろ、伊豆諸島の利島の海岸で「航行中に乗り上げた」と貨物船の乗り組員から通報があった。下田海上保安部によると、座礁したのは琉球海運株式会社が所有する貨物船「にらいかない?」。この船は、自動車などを載せて大阪から東京に向け航行し当時17人が乗っていたが、けが人はいいなかった。船には目立った破損なく、