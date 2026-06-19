サックス奏者の上野耕平（33）が19日、自身のXを更新。NHKの林田理沙アナウンサー（36）との結婚について言及した。「何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい。昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です」と発表。「本来ならば無事に生まれてきた時に皆様へご報告したいな、と思っていたところでした。とても嬉しいご報