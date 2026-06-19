犬が熟睡できているサインとは？ 犬が熟睡できる環境の特徴を知る前に、まずは愛犬が安心して眠れているかをチェックしてみましょう。 リラックスした姿勢（仰向け、足を投げ出している）で眠る 呼吸がゆっくり落ち着いている 途中で寝床を移動しない 日中にぼーっと眠そうな様子が見られない このような様子が見られる場合は、愛犬が安心して熟睡できているサインです。すでに寝床に安心感や快