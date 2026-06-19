わかりやすすぎる表情を見せたシーズーさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破し、「終わった…って顔で草」「悲しい顔ｗ」「めっちゃ嫌そうで可愛い(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車で動物病院にやってきた犬→ふと『バックミラー』を確認したら…わかりやすい『絶望の表情』】 動物病院にやってきた犬 Instagram