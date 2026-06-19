先日発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』において、楽曲「怪獣」が「最優秀楽曲賞」に輝き、その他の部門の受賞も合わせて計8冠を達成したサカナクション。2007年に現メンバーでメジャーデビューを果たし、来年にはデビュー20周年を控えるサカナクションの音楽はいま、大ヒット曲「怪獣」を起点として、さまざまな方向に広がりを見せている。今回の『MAJ』での複数