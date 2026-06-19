NHK連続テレビ小説『風、薫る』第12週「旅立ち」第60話では、虎太郎（小林虎之介）が一ノ瀬家を訪ねてくる。那須でりん（見上愛）と幼い環（宮島るか）を奥田家から守った第4週以来となる待望の再登場だ。 参考：『風、薫る』小林虎之介が明かすシマケンへのライバル心「引け目も感じてしまった」 上京した虎太郎は銀座の製薬会社で給仕になり、社長にも認められ今月から正社員になったという。美津（水野美紀）でさえ一目