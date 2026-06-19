浦和レッズは19日、FC今治よりMF笹修大が完全移籍で加入することをクラブ公式サイト上で発表した。浦和のクラブ公式サイトには、次のように笹のコメントが掲載されている。「浦和レッズに関わる全てのみなさま、初めまして。笹 修大です」「この歴史と伝統のあるクラブの一員として共に闘えることを、心から誇りに思います。浦和レッズというクラブは、ピッチに立つ選手だけでなく、ファン・サポーターのみなさんの情熱も含め