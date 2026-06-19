スペイン代表としてFIFAワールドカップ2026に臨んでいるFWビクトル・ムニョス（オサスナ→リヴァプール）だが、第2節サウジアラビア戦の出場も不透明の状況となっているようだ。18日、スペイン紙『アス』が報じている。FIFAワールドカップ2026・グループH第1節でカーボベルデ代表にスコアレスドローという失態を犯したスペイン代表は、オフを挟んで18日に非公開練習を実施。しかし、ビクトル・ムニョスに「新たな不測の事態」