PayPayは15日、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーンについて、2026年8月以降の計画を発表した。今回発表されたのは、千葉県や兵庫県加古川市など6エリア。 ポイント還元は、PayPay残高・PayPayポイント・PayPayクレジット・PayPayデビットでの支払い分が対象。PayPay商品券の利用分は還元の対象外。進呈されるポイントはPayPayポイントで、付与予定日は支払日の翌日から起算して30日後。 千葉県