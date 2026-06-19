KDDIは、UQ mobileオンラインショップで、「iPhone 17e」256GBモデルの他社からの乗り換え（MNP）の割引額を増額した。期間は6月30日まで。端末購入プログラムを利用すると、実質負担額は5547円となる。 UQ mobileオンラインショップでの「iPhone 17e」256GBモデルは11万9900円。ここから「UQ mobile オンラインショップおトク割」を適用し、期間中、1万1000円増の3万8500円を割り引く。 さらに「スマホトクするプ
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