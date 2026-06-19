4年に一度の大イベント、サッカーワールドカップが開幕しました。6月15日に開催された日本代表の初戦は、強豪オランダに引き分け。2度追いつき、勝ち点1をゲットする好勝負となりました。これから1か月半、「最高の景色」に向けた日本代表の活躍を応援しましょう。さて、「日本におけるサッカー発祥の地」はどこかご存じでしょうか？英国人クラブができた横浜、日本人が最初にプレーした東京などが知られていますが、神戸もそのひ