FIFAワールドカップ2026・グループA第2節が18日に行われ、メキシコ代表と韓国代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026の共催国であるメキシコ代表は、今大会のオープニングマッチを担当。現地時間11日に行われた南アフリカ代表とのゲームは、両チーム合わせて3名の退場者を出す展開の末に、メキシコ代表が2−0で勝利していた。対する韓国代表は、同日に開催されたチェコ代表戦で2−1と逆転勝利。ともに白星スタートを飾ってい