ソフトバンクは、スマートフォンゲーム「Pokémon GO」の「パートナーリサーチ」の参加券がもらえるキャンペーンを開始した。応募期間は8月16日17時59分まで。 「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、Pokémon GOの公式パートナーで入手できるプロモーションコード付きの参加券を持つユーザーのみが参加でき