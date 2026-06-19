ジェフユナイテッド千葉は19日、小林慶行監督との契約を更新したことをクラブ公式サイト上で発表した。千葉のクラブ公式サイトは「このたび、小林慶行監督の契約を更新し、2026/27シーズンもトップチームの指揮を執ることになりましたのでお知らせいたします」と発表。同サイトには、次のように小林監督のコメントを掲載している。「来シーズンも監督として指揮を執らせて頂くことになりました。百年構想リーグの結果をしっか