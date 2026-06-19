現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのグループA第２節で、韓国が開催国のメキシコと対戦。０−１の黒星を喫した。決勝点を奪われたのは50分だった。自陣ゴール前で浮いたボールのキャッチを試みたGKキム・スンギュが、目の前にいたイ・ギヒョクとぶつかってファンブル。こぼれ球をルイス・ロモに押し込まれた。この試合を速報でレポートした英公共放送『BBC』は、韓国の痛恨ミスを次のように報じる。 「GKキ