NECに所属するMF佐野航大に対して、ホッフェンハイムがオファーを提示したようだ。18日、オランダメディア『soccernews』が報じている。2003年9月25日生まれの佐野は現在22歳。ファジアーノ岡山でプロキャリアを始めた後、2023年夏にNECに加入すると、ここまでクラブ公式戦通算98試合に出場。今シーズンは3得点7アシストでエールディヴィジでの3位フィニッシュに大きく貢献しており、かねてより「最大のサプライズとなったチー