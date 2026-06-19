広島市の松井市長は、１９日の市議会で来年春に見込まれる市長選挙への立候補を表明しました。■広島市 松井一実市長「市民の皆様と共に世界に誇れる街作りを集大成し、未来につなげるべく次期市長選に出馬したいと考えているところであります。」松井市長は73歳、現在4期目です。来年4月11日で任期満了を迎えます。広島市長として、初となる5期目を目指すことになります。引き続き、被爆の実相を世界に発信していくことやまちづく