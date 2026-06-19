タレントの指原莉乃さんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。マクドナルドの新商品を絶賛し、写真も載せました。【写真】指原莉乃が絶賛したマックの新商品「私も今日食べた！」指原さんは「おいしすぎる!!!!」とつづり、1枚の写真を投稿。マクドナルドの新商品「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」と、マックフライポテトが写っています。コメントや引用リポストでは「トップタレントなのに、庶民的な