歯に衣着せぬ解説が人気を博してきたファン・デルファールト氏。しかし、今回の日本戦で発したコメントは許されるものではなかった(C)Getty Imagesオランダ代表のレジェンドが発した“解説”が波紋を広げている。事の発端は、今月14日に行われた日本代表とオランダの北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦にあった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴ