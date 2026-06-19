石川県内は高気圧に覆われ、金沢では日中の最高気温が30度の真夏日が予想されています。梅雨入りを前に、卯辰山公園ではアジサイが見頃を迎えています。朝から青空が広がり、石川県内は各地で気温が上昇しています。午前11時までの最高気温は加賀中津原で28・8度、七尾で28・4度、金沢で28・2度など11すべての観測地点で25度を超え夏日となっています。こうした中、金沢市の卯辰山公園ではハナショウブに続き、アジサイが見頃を迎