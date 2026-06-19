石川県が条例で定める暴力団事務所の開設禁止区域に、事務所を構え運営したとして、警察は指定暴力団・山口組傘下組織の組長ら7人を逮捕しました。県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団・山口組傘下の五代目卯辰組組長76歳とその構成員ら合わせて7人です。警察によりますと、組長らは2025年5月頃、組の事務所を県の条例で定める金沢市内の禁止区域に開設し、運営した疑いがもたれています。条例では学校や図書