熊本県内は19日朝、球磨地方を中心に激しい雨が降りました。あす20日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定となり、19日朝の県内は広い範囲で大雨となり、球磨郡多良木町では1時間に49ミリ、球磨郡山江村では46.5ミリの激しい雨が降りました。 熊本地方気象台によりますと、県内はあすにかけて全域で警報級の大雨となり、多いところで1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るおそ