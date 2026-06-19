2025年の記録的大雨を教訓とし、大規模災害への対応力を高めようと、16日、熊本県北部地域の3つの警察署と機動隊が、合同で 災害救助訓練をしました。 玉名市の菊池川で行われた訓練では、増水した川で溺れている人がいるとの想定でゴムボートやペットボトルを使った救助のほかドローンで状況確認もしました。■玉名警察署 藤山和大警備課長 「各署員に（救助の）難しいところがあったと思います。本番には確実に