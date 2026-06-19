コナミアーケードゲームスは19日、アミューズメント施設向けカードアクションゲーム『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』が、7月9日から全国のアミューズメント施設にて順次稼働を開始することを発表した。【画像】集めたくなる！炭治郎など『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』登場カード絵柄『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』は、ゲーム機から排出されるカードを集め、ゲーム機中央に設置された「日輪刀コントローラー(にちりん