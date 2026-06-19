東京女子プロレスは18日、都内で『SUMMERSUNPRINCESS’26』（7月18日、東京・後楽園ホール）に向けたタイトルマッチ調印式を開催し、鈴芽の持つインターナショナル・プリンセス王座に初挑戦する上原わかながベルト奪取を誓った。上原は「私は人生においてやりたいと思ったことは、すべて絶対にやるっていうのをポリシーとして決めてやってきてるんですけれども、最近、すごい気になってる、やりたいことがありまして。そ