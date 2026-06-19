アーティストの竹内唯人が、兄である国民的俳優・竹内涼真について「一番尊敬している存在」との思いを語った。【映像】恋リア出演時の竹内涼真の弟6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、竹内唯人がまさかの逆オファーで参戦した。唯人は19歳の時に恋愛リアリティーショ