東京・北区の小学校で火事があり、現在も消火活動が続けられています。これまでに小学生8人と教師1人が煙を吸うなどして、病院に搬送されています。【映像】黒焦げになった音楽室（現場の様子）午前11時前、北区滝野川にある滝野川第三小学校の4階の音楽室から火が出ました。東京消防庁によりますとポンプ車など50台以上が出動し、現在も消火活動が続いています。これまでに4階の音楽室など150平方メートルほどが焼けていま