社会保険料は、収入に保険料率を乗じて徴収されます。収入には、月給はもとより賞与も含まれるため、賞与からも社会保険料が徴収されます。 今回は、賞与から徴収される社会保険料について解説します。 標準報酬月額と標準賞与額 1. 標準報酬月額 毎月の月給から徴収される社会保険料の計算には、実際の月給額ではなく、給与（基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与）を一定の幅で区分した