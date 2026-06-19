暑さが厳しくなると、高齢の親の体調が心配になる場面があります。特に、自宅にエアコンがない場合や、故障したまま使えない場合は、家族として早めに何とかしたいと感じるでしょう。 ただし、親が生活保護を受けている場合、家族が家電を買ってあげることで制度上の扱いがどうなるのか、不安に感じることもあります。そこで本記事では、生活保護を受けている親にエアコンを用意したいときに、家族が確認しておきたいポイン