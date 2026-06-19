看護師として働いていると、年齢やライフスタイルの変化によって夜勤が負担に感じられることがあります。しかし、夜勤をやめると収入が下がるのではないかと不安に感じる人も少なくありません。 本記事では、日勤のみの職場へ転職した場合の収入への影響や、年収を維持するための考え方について解説します。 日勤のみになると収入は下がるのか？ 日勤のみになると収入が下がるケースは少なくありません。