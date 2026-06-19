親の介護が必要になると、介護サービスの利用料や生活支援にかかる費用など、さまざまな負担が発生することがあります。なかには、兄弟間で負担の偏りが生じ、「自分だけが毎月費用を負担している」と悩む人もいるかもしれません。 本記事では、介護費用の基本的な考え方や親の資産の活用方法に加え、兄弟間で負担について話し合う際に確認しておきたいポイントについて解説します。 介護費用の平均は月約9万