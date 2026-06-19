サッカーW杯に選ばれるような選手は何が優れているのか。サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤さんは「一流選手は目で見ているのではなく、脳内でピッチの3Dマップを更新し続けている。そのため、ボールが来る前に何度も動かしている体の部位がある」という――。※本稿は、ノーミルク佐藤『サッカーIQを高める サッカーシステム完全講座』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／andresr※写真はイメ