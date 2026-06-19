ワイヤレスイヤホンも様々な形状のものがありますが、それらの中でもファーウェイの「FreeClip 2」はリングを耳たぶにひっかけて装着するという、従来製品には無いデザインの製品です。オープンイヤータイプとなるため音楽再生の没入感はやや欠けるものの、常に周りの音が聞こえるという安心感もあります。このFeeClip 2を美しく着飾るチャーム風のアクセサリが海外で販売されています。FreeClip 2を美しく着飾るチャームFreeClip