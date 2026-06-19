突然の別れだった。女性歌手グループ「アイリス」のメンバーだったイ・ウンミさんがこの世を去って15年が経った。【写真】“性接待”を強要され29歳で…韓国女優の訃報イ・ウンミさんが命を落としたのは、2011年6月19日未明。元交際相手の男に刃物で刺され、24歳という若さでこの世を去った。当時、警察は「イ・ウンミさんの元交際相手Aが、帰宅途中だった彼女の首や腹部などを刃物で複数回刺して殺害した」と発表。目撃者の証言や