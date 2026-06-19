韓国のコメディアン、キム・ギョンウクが、自身の“サブキャラクター”である「タナカ」を名乗って活動している男性に対し、警告した。6月18日、キム・ギョンウクは自身のインスタグラムに一本の動画と警告メッセージを投稿した。【写真】タナカ、錦戸亮と2SHOTキム・ギョンウクは「問題が深刻ですね。ただ静かに済ませたかったし、わざわざ事を大きくしたくもありませんでした。そのため、これまでは放っておきました。しかし、情