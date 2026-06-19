株式会社一蘭は6月19日、「父の日限定デザインeGift(デジタルチケット)」の販売を開始した。期間限定で6月23日まで。価格は税込980円から。全国の「一蘭」の店舗で「天然とんこつラーメン」などと引き換えできるデジタルギフトで、受け取った人は好きなタイミングで利用可能。メールやLINEを通じて贈ることができる。2016年9月から展開しているデジタルチケット「一蘭eGift」を父の日限定デザインにしたもの。父親と離れて暮らして