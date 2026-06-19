ウェンディーズ･ファーストキッチンとファーストキッチンは、2026年3月にリニューアルしたソフトクリーム『クラウンバニラ』の新作を6月25日から販売する。今回は『クラウンバニラ』シリーズの第3弾として、夏の季節にぴったりの爽やかなデザート「クラウンバニラ マンゴーパッション&ピーチパフェ」や「贅沢マンゴーパッション スパークリングタピオカ」など5種の期間限定商品を販売する。また、店舗限定でクラウンバニラソフ