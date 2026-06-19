【ヴァンパイア美少女 レイレイ 限定版】 8月 発売予定 価格：25,300円 あみあみ＆コトブキヤショップ限定商品 コトブキヤは、フィギュア「ヴァンパイア美少女 レイレイ 限定版」を8月に発売する。価格は25,300円。あみあみとコトブキヤショップ限定で販売を予定している。 本製品は、カプコンの格闘ゲーム「ヴァンパイア」より、娘達を守る代償として闇に