北中米Ｗ杯に出場中のウズベキスタン代表ＤＦフサノフが、試合中にカメラマンと衝突したアクシデントについて謝罪したと報告した。初出場でＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンは、１次リーグ初戦（１７日、メキシコシティー競技場）で同１３位のコロンビアと対戦。前半３４分、左サイドを抜け出したコロンビアＦＷディアスに対して、ウズベキスタンＤＦフサノフがファウル。ディアスは吹っ飛ばされ、勢い余ったフサノフが撮