◆第２１６回ゴールドカップ・Ｇ１（日本時間６月１９日未明、英国・アスコット競馬場・芝３９９０メートル、良）ロイヤルアスコット開催３日目の最強ステイヤー決定戦が１１頭立てで行われた。１番人気のスカンジナビア（牡４歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父ジャスティファイ）が、６連勝で３度目のＧ１勝利（重賞は５勝目）を飾った。勝ちタイムは４分１８秒５３。スカンジナビアは好位から進め、最後の直線では逃