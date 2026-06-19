連続ドラマＷ 東野圭吾「虚ろな十字架」（C）WOWOW 香取慎吾が19日、連続ドラマＷ 東野圭吾「虚ろな十字架」に出演することが発表された。香取は、元広告代理店勤務の会社員で、現在は伯父から引き継いだペットの葬儀店を営んでいる主人公・中原道正を演じる。また、主人公と対峙するキーパーソンとなる仁科史也役に赤楚衛二が決定した。【動画】連続ドラマＷ 東野圭吾「虚ろな十字架」超特報映像WOWOWでは、香取慎