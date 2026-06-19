プロ野球選手と結婚発表した元アイドルが、夫のバースデーを祝う様子を公開した。１９日までにインスタグラムで「ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙこれからもすくすくのびのびがんばろうね」と呼びかけたのは、元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴＴＨＥＭＯＯＮ」メンバーの外薗（ほかぞの）葉月。巨人・リチャード内野手と昨年結婚を発表した。外薗は「今日のご飯はご要望にお答えしてチーズハンバーグを過去