◆米大リーグロイヤルズ―カージナルス（１８日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）サッカー北中米Ｗ杯に出場しているＦＩＦＡランク４位イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が１８日（日本時間１９日）、米大リーグのロイヤルズとカージナルスの一戦で始球式を行った。グラウンドには、前日に２ゴールを決めたケインら選手たちの姿もあった。始球式の大役を務めた同代表のトゥヘル監督は、ロイヤ