11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！みなさんは”ピクサーの世界展”はご存知ですか？？世界各国で開催されて、どの国でも大盛況だったピクサー作品を没入体験できる展示なのですが、現在東京に上陸し、絶賛開催中なの