◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は18日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。世界ランク1位イタリアと世界ランク2位のブラジルがフルセットの激戦。イタリアはセルビアに粘られながらも3-2(25-14/25-15/18-25/21-25/15-12)で勝利、ブラジルはベルギーに3-2(25-20/22-25/23-25/25-22/15-13)で逆転勝利しまし